Si erano spartite le piazze dello spaccio tra Vasto, San Salvo ed erano riuscite a raggiungere pure i centri della costa molisana. Tutto grazie ad una salda alleanza nata dopo la guerra: le famiglie rom erano riuscite a creare il monopolio sul traffico di droga tra Abruzzo e Molise. Eroina e cocaina che arrivavano pure ai tossicodipendenti molisani, a Termoli soprattutto.

Non c’è dubbio: gli affari andavano bene, il ‘mercato’ era florido, la richiesta sempre alta.

Il ‘mercato’ è stato stroncato dai Carabinieri di Vasto che questa mattina – 16 agosto – alle prime luci dell’alba hanno arrestato 15 persone, tutte appartenenti alle tre famiglie rom. Durante il blitz è stato utilizzato anche un elicottero, oltre a diverse pattuglie.

Nel giro di un anno i militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vasto e della stazione Carabinieri di San Salvo hanno ricostruito per filo e per segno il traffico di sostanze stupefacenti. Avveniva ad ogni ora, di giorno e di notte. Tanto che per gli inquirenti era una sorta di “supermercato” aperto h 24.

Le indagini sono iniziate nella primavera del 2017, quando sono state individuate le abitazioni dei Bevilacqua, di Rocco e De Rosa. Due nuclei operavano a Vasto, altri tre a San Salvo, mentre altri due pusher ‘gestivano’ la piazza di Casalbordino.

Per gli inquirenti non erano case ‘comuni’ quelle dislocate tra Vasto e San Salvo, mischiate tra le abitazioni dei residenti e gli appartamenti affittati ai turisti che ogni anno vanno in vacanza nelle due località di mare abruzzesi. Segnalazioni erano arrivate pure dai cittadini che avevano notato strani movimenti. Infatti il via vai dei tossicodipendenti era continuo per comprare la ‘roba’ che loro pagavano anche con una sorta di ‘baratto’ con merce di dubbio valore, come hanno spiegato i Carabinieri nella conferenza di questa mattina.

Secondo le ricostruzioni dei Carabinieri, quegli appartamenti erano centrali dello spaccio, erano punti nevralgici per l’approvvigionamento di partite di sostanze stupefacenti. Insomma, qui si rifornivano gli assuntori di eroina e cocaina: oltre 100 quelli identificati durante le indagini. E sempre in queste stanze sono state recuperate e sequestrate un numero rilevante di dosi di droga.

Attività di spaccio confermata da osservazioni, video, immagini delle telecamere e foto: in questo modo è stato documentato quello che avveniva negli appartamenti, cosa facevano le famiglie rom. A questo si sono aggiunte intercettazioni telefoniche e ambientali.

Alla fine delle indagini, coordinate dal sostituto procuratore della procura della Repubblica di Vasto Gabriella De Lucia, sono scattati gli arresti dei 15 rom che dovranno rispondere di traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Un ingente quantitativo di cocaina è stata trovata e sequestrata durante il blitz: 600 grammi, parte della quale già suddivisa in 26 dosi preconfezionate e dunque pronte per essere vendute. E poi 30 grammi di eroina, numerosi bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti e infine una pistola scacciacani priva del tappo rosso.

E poi nel blitz sono stati trovati tanti soldi, provento di quell’illecita attività: 11mila euro in contanti, a testimonianza di una fiorente attività che consentiva alle tre famiglie di guadagnare fino a 40mila euro al mese, come ricostruito nelle indagini dei militari.

(foto archivio)