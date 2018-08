Dalle prime informazione e secondo la prima ricostruzione, una donna di 46 anni, A.C., è stata colpita oggi, domenica 19 agosto, sulla testa con un bastone. Ad impugnare il bastone un uomo che pare sia scappato subito dopo. Sul posto, tra via Maratona e via Martiri della Resistenza intorno alle 13.30 di oggi, sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia che ha avviato le indagini sentendo anche chi si trovava in quei momenti nei paraggi.

La donna è stata sottoposta alle prime cure mediche dai sanitari arrivati con l’ambulanza sul posto e contattati da chi ha notato la donna con il sangue alla testa ed è stata poi trasferita al pronto soccorso del San Timoteo con un codice 2.

Sul posto immediatamente è arrivata una pattuglia della Polizia di Stato che continua a indagare per ricostruire gli attimi tremendi per la donna e capire il perchè si sia arrivato ad un gesto del genere. Con le indagini si sta cercando di rintracciare anche il colpevole che, sempre secondo le prime ricostruzioni, pare sia scappato subito dopo aver colpito la donna alla testa con il bastone.