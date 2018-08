Colle della Torre, svincolo al buio e pericoli. Il video-denuncia

La denuncia arriva da un cittadino termolese residente a Colle della Torre, quartiere nord della città. Per dare più forza alla sua denuncia ha scelto di girare un video mentre con l’auto percorre un pezzo di tangenziale, quello che collega il suo quartiere al lungomare nord. Cosa c’è di eccezionale? Che dal filmato si vede benissimo la scarsa visibilità di quel pezzo di strada. Colpa di un’illuminazione carente o addirittura assente in alcuni tratti. Per altro un problema già più volte segnalato alle autorità, senza che sia stato risolto.