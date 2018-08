Amichevole di lusso giovedì prossimo 30 agosto per il Città di Termoli 1920. La formazione giallorossa sarà impegnata allo stadio Gino Cannarsa contro il Foggia Primavera. La gara sarà aperta al pubblico e il singolo biglietto costerà 5 euro.

Sarà un’occasione privilegiata per la formazione di Giuseppe Capaccione, che intanto si sta preparando all’esordio stagionale previsto per domenica 26 agosto a Trivento per il primo turno di Coppa Italia regionale.

L’undici adriatico avrà a disposizione i calciatori tesserati nelle scorse ore: Mallardo, Cirigliano, Capozzi, Gagliano, De rosa, D’Ausilio, Camporesco, Baldassarre, Faye, Budano e Quaranta.