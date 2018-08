Ciclismo, a Campitello la terza prova del campionato regionale

Si svolgerà a Campitello Matese domenica 12 agosto la terza prova di campionato regionale di ciclismo su strada Csain. L’evento promosso dall’Azienda di Soggiorno e Turismo di Termoli in collaborazione con l’associazione Team Termoli, è valida come terza prova di campionato regionale.

“L’obiettivo di questa manifestazione – spiega il direttore di gara e Presidente regionale Bruno Irace – è quello di valorizzare in maniera concreta il parco del Matese nella bellissima località di Campitello Matese. Quale mezzo più sano ed ecologico per far conoscere le bellezze naturalistiche del Matese. Facendo parte anche di una prova di campionato regionale, nonché di un circuito di cronoscalate, ci sarà la presenza di centinaia di appassionati delle due ruote, prediligendo gli scalatori”.

La quarta ed ultima prova di campionato regionale si svolgerà a Isernia il 16 settembre.