La paura si può fronteggiare anche con un sorriso, e il disagio è meno pesante quando entra in gioco la solidarietà. La cena di pesce che l’Amministrazione comunale di Termoli ha offerto ieri sera, 24 agosto, agli sfollati per il terremoto ospiti nel campo accoglienza della Protezione Civile è servita anche a questo.

“Un bel gesto, apprezzato da tutta la comunità della tendopoli, non solo per la bontá dei piatti che sono stati serviti, ma anche per averci regalato un momento di leggerezza e di vera condivisione” commenta il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti, che ha preso parte alla serata nel campo sportivo con il sindaco di Termoli Angelo Sbrocca.

Non solo. Anche il presidente della Regione Molise Donato Toma è arrivato da Campobasso, attraversando la Bifernina riaperta ieri dopo i controlli sui piloni, sui viadotti e sulla diga. Un segnale di vicinanza al BassoMolise colpito da un terremoto che ha causato finora centinaia di sfollati, per il quale si sta preparando in queste ore la richiesta di stato di emergenza. “Sono certo che la otterremo – dichiara il Governatore – per quanto riguarda il mio impegno sono determinato a trasferirmi a Roma se occorre per incassare il risultato che ci serve per ripartire”. Non solo case lesionate e appartamenti inagibili, ma anche disastri alla viabilità della zona a causa della bomba d’acqua del 16 agosto, che ha anticipato la scossa di magnitudo 5.1 della sera. “Stiamo mettendo in campo ogni azione necessaria per sbloccare fondi immediati che servono per riprendere la normalità. La viabilità è essenziale – dice ancora Toma – e dobbiamo anche valutare il prima possibile una alternativa alla Bifernina: il Molise non può rischiare di restare isolato”.

La cena di solidarietà ha visto la partecipazione dei tanti volontari che fin dall’allestimento della tendopoli non hanno mai lasciato soli i circa 200 sfollati che vi hanno trovato rifugio, delle equipe di psicologi dell’emergenza (servizio attivato dall’Ambito territoriale sociale di Termoli), del Governatore della Misericordia Romeo Faletra col suo gruppo di volontari, delle forze dell’ordine del territorio rappresentate dal maggiore Fabio Ficuciello, comandante della Compagnia carabinieri del BassoMolise, del maresciallo di Guglionesi Scalera.

Un primo a base di pesce, la frittura di paranza (con una parte del pescato preso per la Sagra del pesce che si svolgeva in contemporanea a Termoli), i dolci e l’animazione per i bambini da parte dei maghi Peppe e Checco hanno regalato qualche ora di spensieratezza alle tante persone della tendopoli.

Una cena a base di pesce alla quale hanno contribuito con grande generosità tante attivitá di Termoli.

“Sono felice del risultato – dice il primo cittadino di Termoli – un gesto semplice che però è riuscito a far sentire la nostra vicinanza concreta a tante persone che in questi giorni stanno vivendo sensazioni di paura. Non posso non ringraziare chi ha reso possibile questo evento rendendosi disponibile subito dopo averli contattati: supermercato Simply, azienda di turismo rurale Don Carlino, Aqua42, la marineria di Termoli, Delizie del Grano, Societá coperativa San Nicola arl, associazione Comitato festa Difesa Grande, Misericordia, Mago Peppe e mago Checco”.

“Sappiamo che stanno aumentando gli sfollati anche in altri paesi come Montecilfone – ha detto ancora il sindaco Sbrocca – troveremo il modo di far sentire loro la nostra vicinanza con altre iniziative”.