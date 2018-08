E’ stato depositato alle 12 di oggi, 25 agosto, dall’avvocato campobassano Salvatore Di Pardo il ricorso al Tar Sicilia per chiedere lo sbarco immediato dei migranti a bordo della nave Diciotti.

L’azione legale, per conto di alcune Organizzazioni non governative (Alterego – Fabbrica dei diritti e LasciateCientrare) mira a porre un freno “all’azione illegittima” del ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha bloccato la discesa dalla nave degli stranieri inizialmente in numero complessivo di 177.

La loro odissea è iniziata la mattina del 16 agosto col soccorso in acque maltesi da parte della guardia costiera italiana.

“Ed è questo uno degli aspetti che differenziano la vicenda della Diciotti con altre navi bloccate dal ministro tipo Acquarius: nel momento in cui una nave militare italiana prende a bordo delle persone – anche se accade in acque che non sono di sua competenza – i migranti sono già in territorio italiano”. Questo spiega il legale molisano.

Malta, è noto, non ha dato l’ok allo sbarco fino a quanto, era il 20 agosto il ministero dei Trasporti italiano ha autorizza l’approdo della nave al porto di Catania.

A quel punto Salvini – forzando un po’ la mano – ha bloccato le procedure di sbarco (arrivo al porto, sbarco, identificazione, cure e assegnazione ai centri di accoglienza) scrivendo un messaggio su twitter. E’ tramite i social che il comandante della Diciotti ha saputo che il ministro Salvini non avrebbe autorizzo lo sbarco dei 177 migranti presenti.

Ma a quanto pare non c’è stato alcun atto formale e se c’è stato neppure i magistrati (che ora stanno indagando su chi ha bloccato lo sbarco dei migranti aprendo un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona) ne hanno preso ancora visione. Non è un caso che il ricorso dell’avvocato Di Pardo – a cui hanno aderito anche personalità del calibro dello scrittore Erri De Luca o del sindaco di Napoli Luigi De Magistris – punti anche ad acquisire copia del provvedimento che ha bloccato la discesa a terra degli stranieri.

“Ai giudici amministrativi – ha detto ancora Salvatore Di Pardo – abbiamo chiesto di sospendere l’eventuale divieto, di acquisirlo e anche di nominare un commissario in sostituzione del ministro Salvini per tutto ciò che attiene le questioni migratorie”.

La mossa a sorpresa di Matteo Salvini potrebbe essere quella di far scendere tutti dalla nave anche se, dalle ultime dichiarazioni, non sembra orientato a farlo quanto piuttosto a identificarli a bordo “per distinguere i profughi veri da quelli finti” come ha detto lui. Ma si tratterebbe comunque di una procedura in violazione della normativa sugli sbarchi che segue regole standard.

Questa mattina sulla nave Diciotto, intanto, c’è stata una ispezione sanitaria: 16 persone – tra cui due ricoverate per sospetta tubercolosi – sono già scese. Mentre – lo ricorderà chi sta seguendo la vicenda – 27 minori in grave stato di denutrizione erano sbarcati dopo le pressioni delle organizzazioni umanitarie.

Oggi a Catania ci sarà una imponente manifestazione antirazzista per i 150 stranieri rimasti sulla Diciotti.

“Le persone – leggiamo nel comunicato stampa delle Ong – sono costrette a stare da giorni in assenza di adeguati servizi igienici (sono solo due i bagni chimici presenti), una pompa è l’unica possibilità di acqua corrente per la pulizia personale, vivono stipati sul ponte con dei tendoni che li riparano dal caldo e dalla pioggia. Si tratta di uomini e donne che riversano in condizioni fisiche e psicologiche già gravissime: tutti viaggiano da 1 a 3 anni; tutti sono passati dall’inferno dei campi di detenzione libici subendo torture, stupri e vessazioni; molti sono i casi di scabbia e di denutrizione. Tutti migranti che, nonostante la presunzione di “irregolarità” paventata in maniera vergognosa dal ministro Salvini, avrebbero il diritto di ottenere lo status di rifugiato, provenendo da Paesi quali l’Eritrea, la Siria, l’Egitto, la Somalia”,

Nelle prossime ore il presidente del Tar Catania potrebbe pronunciarsi sul ricorso ante causam proposto contro il provvedimento “con cui il Ministro degli Interni, Salvini, sta violando tutte le procedure operative standard previste dalla vigente normativa, impedendo lo sbarco dei migranti presenti sulla nave Diciotti”.

A seguito del ricorso il Ministero dovrà difendere e costituirsi in giudizio producendo il provvedimento di cui peraltro è stata chiesta l’esibizione dinanzi al giudice amministrativo. “Questo agevolerà anche i magistrati della Procura che per capire chi ha fatto il provvedimento e cosa in tale provvedimento sia scritto sono partiti da Catania e vanno verso la sede del Ministero a Roma per interrogare i funzionari del Viminale” come ha detto ancora Di Pardo.