Torna il mercatino del libro usato: l’iniziativa, organizzata dai ragazzi dell’Uds (Unione degli studenti) per contrastare il caro-libri è in programma a Campobasso da lunedì 20 a giovedì 23 agosto.

Piazzetta Palombo accoglierà studenti vecchi e nuovi per la compravendita dei testi scolastici a prezzo scontato: un salvagente importante per tante famiglie della città costrette a fare i conti, nel mese di agosto, coi preparativi per il nuovo anno scolastico. Un problema ciclico quello dell’acquisto dei libri di scuola ancora più pesante per chi ha due o più figli in età scolare.

“Come Unione degli Studenti – hanno spiegato i promotori del mercatino – abbiamo più volte denunciato l’inadeguatezza delle attuali misure di sostegno poste dal Governo, nonché l’assenza di un qualsivoglia accenno al diritto allo studio all’interno della Buona Scuola o l’impegno reale per una adeguata legge regionale sul diritto allo studio”.

La prima tappa sarà Campobasso, ma ci saranno banchetti anche a Bojano (dal 20 agosto al 16 settembre nel parco Collodi) e, dal 23 agosto al 15 settembre, a Santa Croce di Magliano, nei pressi dell chiesa.