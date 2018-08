Due piante di marijuana in un terreno vicino alla strada sono state recuperate a Portocannone ieri 7 agosto dai carabinieri di Campomarino. I militari hanno trovato le due piantine nel corso di un servizio di controllo del territorio.

Le piantine erano in due vasi collocati in un terreno vicino la sede stradale e i carabinieri stanno indagando in queste ore per capire a chi potessero appartenere.

I militari, impegnati in attività di carattere sia preventivo che repressivo, hanno sequestrato le due piante di marijuana e stanno cercando di individuare il responsabile dell’illecita coltivazione.