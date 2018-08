Caos trasporto pubblico, assessore sulla graticola e centrosinistra spaccato

Aria tesa in Comune dove questa mattina la maggioranza si è spaccata sulla proposta di dimissioni dell’assessore ai Trasporti Francesco De Bernardo.

A chiedere la sua testa in terza commissione (Mobilità) è stato il consigliere di minoranza Francesco Pilone. E fino a qui nulla di strano.

In questi giorni, infatti, sta tenendo banco l’ipotesi di una paralisi del servizio pubblico in città con l’esponente della giunta Battista che sta minacciando di cancellare, dal 13 settembre, giorno in cui si tornerà a scuola, tutte le corse da e per il terminal. De Bernanrdo vorrebbe farlo per dirottare le esigue risorse che la Regione dà al Comune sulle linee cittadine. E questa sua presa di posizione sta provocando critiche soprattutto nelle opposizioni.

Cogliendo la palla al balzo Pilone ha proposto all’assessore di lasciare la poltrona. La sua iniziativa sarebbe caduta nel vuoto se dal centrosinistra, dunque dalla stessa maggioranza dell’assessore De Bernanrdo, non si fosse levata la voce del consigliere Maurizio D’Anchise il quale avrebbe voluto far mettere ai voto la proposta.

Il presidente della terza commissione Pino Libertucci un po’ disorientato dalla richiesta ha deciso di mettere ai voti non le dimissioni chieste da Pilone ma la proposta di consentire la votazione dell’argomento. Cosa che poi non è andata più in porto visto che, quando i consiglieri sono rientrati in aula, il numero legale non c’era più.

Ora, a parte che le commissioni non decidono nulla ma hanno solo voce consultiva, il peso politico della dichiarazione di D’Anchise ha mostrato le crepe nel centrosinistra che si prepara alla tornata amministrativa del 2019 con qualche spaccatura di troppo. L’habitat ideale in cui far prolificare i transfughi.