Chi vorrà aprire un negozio di cannabis light non potrà farlo a meno che il locale scelto per l’attività commerciale non disti almeno 500 metri da luoghi sensibili. Lo ha stabilito con propria ordinanza il sindaco di Campobasso, Antonio Battista il quale ha firmato una restrizione per limitare le occasioni di business ai negozi che commercializzano prodotti a base di cannabis, cannabis light e canapa legale.

“Potete aprire ma stare a distanza di scuole, chiese, centri culturali e sportivi, strutture sanitarie e ospedaliere residenziali o semiresidenziali, stazioni ferroviarie e terminal bus”.

Insomma, lontano da tutto o quasi. Un vero rompicapo per aspiranti imprenditori della canapa costretti a fare i conti col divieto dell’ordinanza “che ricalca le prescrizioni contenute nel regolamento comunale per l’esercizio del gioco lecito”.

Ora ci sono tre mesi di tempo per preparare un regolamento dettagliato da far approvare al Consiglio comunale dopo il passaggio in commissione.

Per ora c’è il divieto che costituirà l’ossatura del regolamento. La genesi va ricercata nell’apertura di un negozio di cannabis light in via Scardocchia. Enormi manifesti pubblicitari e vetrine con la scritta “nuova apertura” di Joint 24 destarono la curiosità di mezza città anche e soprattutto per la vicinanza dell’attività coi licei Classico e Artistico, con l’istituto “Pertini” e con l’Università.

Quel franchising specializzato nella vendita automatica di prodotti della canapa (snack, bevande, cosmetici e altro con un contenuto di thc – il principio attivo – inferiore allo 0,01%) non ha più aperto. Il sindaco Battista parlò subito dell’assenza di un regolamento sulle distanze coi luoghi sensibili e si attivò col prefetto e la Questura per capire in che modo gestire la faccenda.

Poco più di un mese dopo è arrivata l’ordinanza.