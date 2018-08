Campobasso, consegnati alla società i 20mila euro raccolti tra i tifosi

L’assegno postale è stato consegnato sabato 25 agosto direttamente nelle mani del presidente del Campobasso calcio Nicola Circelli da Renato Calandrella, presidente del gruppo Passione rossoblù. Poco meno di 20mila euro raccolti tra i circa 400 tifosi che tra fine giugno e la fine di luglio si sono mobilitati per salvare la squadra da un altro possibile fallimento.

Tutto è cominciato dopo l’annuncio shock dell’ex presidente Marco De Lucia che di punto in bianco ha mollato il club dopo aver presentato un nuovo socio, l’avvocato Luca Tilia, e lo staff tecnico per avviare una nuova stagione in serie D. Un programma saltato nel giro di pochi giorni. L’inizio di un incubo per i tifosi rossoblù.

E’ in quelle settimane ad alta tensione, nell’attesa che si concretizzasse (come poi è avvenuto) il passaggio del pacchetto di maggioranza da Giulio Perrucci alla cordata guidata da Nicola Circelli, con le istituzioni pressochè immobili e l’imprenditoria locale assente (a parte qualche eccezione come la famiglia Damiani e l’impresa Del Colle), i supporters del Campobasso si sono mobilitati: non solo nel capoluogo e in Molise, ma anche in altre parti d’Italia e pure all’estero. E’ nata dunque la raccolta fondi di Passione rossoblù per contribuire all’iscrizione. Una iniziativa forse unica nel suo genere. Chi voleva, sottoscriveva un abbonamento a costo ridotto, concordato con Perrucci e la società, versando l’importo sulla postepay di Calandrella. Curva 50 euro, Tribuna laterale 100, Tribuna centrale 150: questi i prezzi. Poi in parte ‘aggiornati’ dalla nuova società che ha lanciato ieri, 27 agosto, la campagna abbonamenti.

Il gesto dei tifosi è stato molto apprezzato dalla nuova proprietà: “Ringraziamo i supporters rossoblù per questo straordinario gesto di supporto e vicinanza alla squadra”.

Intanto, dopo la consegna ufficiale della raccolta fondi organizzata da Passione rossoblù, chi ha partecipato alla sottoscrizione anticipando la quota a Passione rossoblù potrà rivolgersi alla segreteria per l’abbonamento. Uffici aperti nello stadio di contrada Selvapiana lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 16 alle 19.