Camion a fuoco al Nucleo industriale di Pozzilli: si indaga sulle cause

La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata poco dopo le 17. Un mezzo pesante, carico di materiale elettrico, aveva preso fuoco nel piazzale di un capannone della Tecnosystem, società di installazione di impianti elettrici al Nucleo industriale di Pozzilli.

Due squadre di pompieri del comando di Isernia con due autobotti sono intervenute velocemente tanto che, poco dopo le 18 e 30, l’incendio era già domato.

Ignote, per ora, le cause: i carabinieri di Venafro e i colleghi di Filignano si sono recati sul posto per indagare sull’incidente.

Cosa abbia innescato la prima scintilla che ha distrutto il camion rimorchio è al vaglio degli investigatori che non escludono nulla, neppure il dolo.