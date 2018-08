Caccia, apertura straordinaria degli uffici per il ritiro dei tesserini il 30 e 31 agosto

Aperture straordinarie degli uffici preposti alla consegna dei tesserini in vista della preapertura della stagione venatoria.

Considerata l’imminente preapertura della stagione venatoria 2018/2019 – in programma sabato 1 settembre – l’Assessorato regionale all’Agricoltura ha deciso di “offrire un servizio sempre più efficace e puntuale sul territorio”, ovvero l’apertura straordinaria degli uffici “Caccia e Pesca” situati nelle sedi di Campobasso (via G. Vico, 4), Isernia (via G. Berta, 1), Termoli (via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8) e Montenero di Bisaccia (via Madonna di Bisaccia, 4).

Pertanto chi avesse necessità di ritirare il tesserino potrà recarsi presso le sopraccitate strutture che, in via straordinaria, saranno aperte anche il pomeriggio, dalle ore 15 alle 18, nei giorni del 30 e 31 agosto.