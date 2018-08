Buona la prima, Città di Termoli batte Trivento 1-0

Debutto con vittoria per il Città di Termoli che oggi pomeriggio 26 agosto ha vinto in trasferta sul campo del Trivento per 1-0. Decisivo un gol di Cirigliano che ha permesso ai ragazzi di Mister Capaccione di portare a casa tre punti nel primo turno del girone B della Coppa Italia Molise.

Nell’altra gara del medesimo gruppo il Roseto ha superato 2-0 il Comprensorio Vairano, prossimo avversario dei giallorossi domenica 2 settembre.

Rinviata per maltempo invece la partita fra Termoli 2016 e Tre Pini Matese a causa del nubifragio che si è abbattuto sullo stadio Cannarsa.