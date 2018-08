Bruno Mandragora nuovo allenatore del Campobasso Calcio

Bruno Mandragora è il nuovo tecnico del Campobasso Calcio che lunedì 6 agosto dirigerà il primo allenamento della squadra.

La società ha fatto sapere di aver acquisito le prestazioni sportive per la stagione 2018/2019 dei seguenti giocatori: Vincenzo Pezzella (ruolo: Portiere – classe: ‘99 – club precedente: Savoia), Michele Spinelli (ruolo: Terzino Destro – classe: ‘98 – club precedente: San Severo), Francesco Antonelli (ruolo: Esterno Destro – classe: ‘99 – prestito Sambenedettese), Niko Tommasini (ruolo: Difensore Centrale – classe: ‘92 – club precedente: San Severo), Fabio Del Prete (ruolo: Terzino Sinistro – classe: ‘98 – club precedente: Savoia), Seck Ndiaga (ruolo: Centrocampista – classe: ‘99 – club precedente: Parma), Matteo Palmieri (ruolo: Centrocampista – classe: ‘98 – club precedente: Savoia), Christian Minchillo (ruolo: Esterno Destro/Sinistro – classe: ‘00 – prestito Ascoli), Pietro Martinelli (ruolo: Esterno Destro/Sinistro – classe: ‘00 – club precedente: Pistoiese), Franco Da Dalt (ruolo: Esterno Destro – classe: ‘87 – club precedente: Vibonese), Giancarlo Improta (ruolo: Attaccante – classe: ‘87 – club precedente: Turris) e Piotr Branicki (ruolo: Attaccante – classe: ‘83 – club precedente: Avezzano).

Il 6 agosto, prima del ritiro, i giocatori sosterranno le visite mediche a Campobasso al centro Cuore Carcagnì in via S. Antonio dei Lazzari, 13. Dopo le visite, la squadra si trasferirà nella sede del ritiro al Campo Sportivo Comunale Rocky Marciano di San Bartolomeo in Galdo (BN) dal 6 al 13 agosto: prima sessione di allenamento h 16:30.