Il lieto fine arriva poco prima di mezzogiorno, quando il sole è alto in cielo e la temperatura altissima. Ancora più alta dentro quell’Alfa Mito che per mezz’ora è stata al centro dell’attenzione di chiunque passasse di lì. Dentro, chiuso per sbaglio, c’era il piccolo Lorenzo, bimbo di un anno mezzo circa. I genitori lo avevano lasciato qualche istante nell’auto parcheggiata proprio davanti all’ingresso del Borgo vecchio, su via Roma all’imbocco del lungomare Cristoforo Colombo di Termoli. Lui, forse per gioco, aveva premuto il pulsante della chiusura automatica della macchina, così come riferito da mamma e papà, due giovani sui quarant’anni impegnati in quegli istanti a tirar fuori dal bagagliaio le valigie e il passeggino.

I due genitori si sono accorti subito di quanto successo, attorno alle 11,15, e hanno provato, prima con calma, poi con crescente agitazione, a far aprire gli sportelli al piccolo Lorenzo. “Dai, premi il pulsante”. Ma il bimbo non riusciva a capire. Nel frattempo i passanti hanno cominciato a capire cosa stava accadendo, creando ulteriore confusione. “Chiamate i pompieri” il suggerimento di qualcuno. “Già fatto, stanno arrivando” la risposta del padre.

Ma col passare dei minuti, l’attesa per l’arrivo del 115 e il caldo sempre più difficile da sopportare, l’ansia ha iniziato a salire. “Spaccate il vetro, che aspettate?!” ha urlato qualcuno. Si è rischiata la rissa col papà almeno in due casi. Un termolese, accortosi della situazione critica, ha battuto il pugno contro il finestrino della Mito sul lato guidatore. “Ma che fate? Il bambino sta morendo!”. La replica del padre è stata rabbiosa e i due hanno rischiato di venire alle mani.

In via Roma il capannello di curiosi è diventato una folla. Alla fine i giovani genitori si sono convinti a spaccare il vetro, nonostante la paura comprensibili della mamma. “No, gli finiranno addosso, si farà male”. Poi però ha ceduto. Prima alcuni passanti, con vari attrezzi e con una pietra, hanno provato senza esito. Ma nel frattempo è arrivata una Volante della Polizia. Per fortuna un agente è riuscito in pochi secondi a spaccare il vetro posteriore sinistro della macchina e con un bastone a premere il pulsante che ha sbloccato l’apertura.

La mamma ha aperto lo sportello sinistro e ha potuto riabbracciare il figlioletto, baciandolo amorevolmente sui ricci biondi. Il piccolo era visibilmente sudato e apparentemente spaesato, ma in buone condizioni. In pochi minuti sono arrivati anche i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118, per fortuna soltanto per constatare che tutto era finito per il meglio.