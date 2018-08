A poche settimane dall’inizio del nuovo anno scolastico e dei corsi universitari il portone della biblioteca “Albino” di Campobasso resta irrimediabilmente sbarrato.

I suoi locali, dove generazioni di ragazzi hanno studiato e fatto ricerche, non sono accessibili da oltre due anni. Quel patrimonio culturale rischia di rimanere senza un pubblico di fruitori e nessuno ha ancora dato una spiegazione.

Il sindaco di Campobasso ha inviato una lettera al ministero per i Beni, le Attività culturali e il Turismo per sollecitarli a riaprire “con urgenza” la struttura di via D’Amato. La nota spedita oggi, 27 agosto, segue quella del 19 luglio rimasta, purtroppo, senza risposta.

Battista si rivolge ancora una volta al Mibact ricordando che dal 13 settembre del 2016 la “Albino” è passata di proprietà dalla Provincia al ministero in virtù di un accordo siglato anche dalla Regione Molise.

“Purtroppo – questo ha scritto il primo cittadino – a distanza di circa 2 anni dall’accordo si è costretti a rilevare che la biblioteca risulta essere ancora chiusa e non è nota la data in cui la stessa potrà di venire nuovamente fruibile da parte della collettività. Pertanto, finché i Campobasso possa a riappropriarsi della “Albino” e dei suoi indispensabili servizi, oltre a godere a pieno del suo ruolo sociale quale luogo di incontro, di conoscenza e di scambio di esperienze, chiedo con urgenza un incontro con i rappresentanti del Ministero per conoscere le motivazioni e gli ostacoli che ne impediscono la riapertura al pubblico”.