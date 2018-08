Benefici per acquistare i testi scolastici, ecco come fare

Il Comune di Campobasso detta tutte le informazioni utili per accedere al beneficio dei contributi utili alla fornitura totale o parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019.

Ne hanno diritto i genitori o gli esercenti la patria potestà di alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sia statali che paritarie, o gli stessi studenti, se maggiorenni, residenti a Campobasso e appartenenti a famiglie il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore a 10.632,94 euro.

Le istanze di ammissione al beneficio dovranno essere presentate utilizzando gli appositi modelli di richiesta, allegati A) e B) che sono pubblicati sul sito internet del Comune di Campobasso (www.comune.campobasso.it nella sezione Casa, Scuola Famiglia) e possono essere ritirati presso le segreterie delle scuole di appartenenza nonché presso lo Sportello Unico Servizi alla Persona del Comune di Campobasso, in via Cavour n.5 (piano terra).

Queste istanze dovranno essere corredate da idonea documentazione contabile (scontrini fiscali o fatture in originale) attestante la spesa effettivamente sostenuta per la fornitura in parola relativa all’anno scolastico 2018/2019.

Saranno accolte le richieste sia degli alunni residenti frequentanti istituti scolastici ricadenti nello stesso territorio comunale o in comuni vicini, sia degli alunni frequentanti istituti scolastici in regioni limitrofe. Il Comune valuterà l’ammissibilità delle domande, in base ai requisiti di legge, con verifica, per i casi di frequenza extraregionale, della non sovrapposizione del beneficio.

Le istanze di ammissione al contributo potranno essere presentate direttamente a mano presso lo Sportello Unico Servizi alla Persona di questo Ente, in via Cavour n.5 (piano terra), inviate tramite raccomandata A.R. all’Ufficio Protocollo del Comune di Campobasso, presso Palazzo S. Giorgio, in P.zza V. Emanuele, 29 inviate a mezzo Pec al seguente indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it entro e non oltre il giorno 15 Ottobre 2018, pena l’esclusione dal contributo. Farà fede la data di ricezione apposta da questa Amministrazione.

L’Amministrazione comunale procederà ad assegnare il contributo relativo alla fornitura a seguito della: comunicazione da parte della Regione Molise dell’importo spettante a questo Ente in base al Piano di riparto relativo ai contributi per la menzionata fornitura approvato con apposita deliberazione di giunta regionale e dopo la formulazione del relativo Piano di riparto da parte del Servizio Politiche Scolastiche, che stabilirà le quote individuali di rimborso per ciascun soggetto beneficiario in relazione alle istanze ammesse a contributo, nei limiti dell’importo complessivo assegnato a questo Ente dalla Regione Molise, sulla base della documentazione prodotta dal Presidente dei cartolibrari di Campobasso e tenendo conto dei prezzi della dotazione libraria per ciascun anno di corso della scuola secondaria di I grado e per ciascun anno per i diversi indirizzi della scuola secondaria di II grado fissati con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 2581 del 09.04.14 e confermati con successivo Decreto del Ministro n. 5571 del 29/03/2018.