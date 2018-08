È tutto pronto per la quinta edizione di “Basket in bankina”, terzo Memorial “Michele Guardascione”, torneo amatoriale non competitivo di pallacanestro organizzato dall’Asd Termoli 45ers e rivolta agli sportivi di ogni età che vogliono divertirsi e mettersi in gioco.

Dal 20 al 22 agosto al porto turistico “Marina di San Pietro” a Termoli, si svolgeranno i tornei divisi nelle categorie Open e Junior (quest’ultimo suddiviso in due sezioni di cui una rivolta ai nati tra il 2000 e il 2004 e un’altra ai nati tra il 2005 e il 2007).

L’inaugurazione dell’evento sarà alle 17 del 20 agosto con l’esibizione dei cestisti del minibasket.

L’edizione di quest’anno è caratterizzata da una novità. Grazie all’impegno dell’organizzatrice, Milena Di Fortunato, e alla disponibilità del cardiologo, il dottor Giuseppe D’Ascenzo, la giornata di sabato 18 agosto sarà dedicata al progetto “Basket nel cuore”. I giocatori che non praticano agonistica e che si iscriveranno al torneo potranno infatti sottoporsi ad una visita cardiologica gratuita.

«Abbiamo pensato, quest’anno, di inserire nella manifestazione un momento dedicato allo “sportivo della domenica” – ha spiegato Milena Di Fortunato – grazie alla disponibilità del dottor D’Ascenzo gli iscritti al torneo che non praticano agonismo potranno sottoporsi a un controllo cardiologico gratuito. L’obiettivo è spingere coloro che esercitano sport in maniera occasionale a riflettere sull’importanza della prevenzione».

Sarà possibile prenotare le visite a partire dalle 17 di venerdì 17 agosto al Porto Turistico “Marina di San Pietro”. I controlli avverranno invece sabato 18 agosto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

«Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, vale a dire il Rotary Club di Termoli, l’associazione Cittadinanza Attiva, il Sottovento Cafè e Marina di San Pietro. Grazie inoltre agli sponsor che ci hanno sostenuto e a tutti coloro che parteciperanno», ha concluso Milena Di Fortunato.

Coloro che si iscriveranno al torneo riceveranno una t-shirt e una consumazione da spendere al Sottovento Cafè. Per informazioni si può telefonare al numero 3289741447.