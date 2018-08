Basket in bankina, giocatori in campo per la finale del torneo

Tutto pronto per la fase conclusiva del torneo di “Basket in bankina”, terzo memorial “Michele Guardascione”, che prenderà il via alle 17 di oggi pomeriggio, mercoledì 22 agosto, presso il porto turistico Marina di San Pietro a Termoli. Dodici le squadre in campo, divise nelle categorie Open e Junior, che si affronteranno nelle semifinali e nelle finali per aggiudicarsi la vittoria. Al termine degli incontri si terranno le premiazioni. La manifestazione, giunta quest’anno alla sua quinta edizione e organizzata dall’ASD 45ers, ha preso il via lunedì 20 agosto, preceduta sabato 18 agosto da una giornata di prevenzione, dedicata a controlli cardiologici gratuiti effettuati ai giocatori che ne hanno fatto richiesta dal dottor Giuseppe D’Ascenzo. “Nel ringraziare tutti gli sponsor, i giocatori e quanti hanno collaborato alla realizzazione del torneo, vi ricordo di non mancare questo pomeriggio!”, ha affermato Milena Di Fortunato, curatrice dell’iniziativa.