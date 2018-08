Baristi e buttafuori in nero, locale senza autorizzazioni: chiusa discoteca a Isernia. Denunciato titolare

E’ stata chiusa perché priva di autorizzazioni in merito ai requisiti di sicurezza: fine dei divertimenti per una discoteca all’aperto che si trova poco distante dal centro di Isernia.

Il questore Roberto Pellicone, che nel periodo estivo ha disposto una serie di controlli tra bar, pub e locali notturni, ha fatto mettere i sigilli dopo una ispezione accurata parte degli agenti della polizia e degli uomini della guardia di finanza.

Denunciato il titolare dell’esercizio per aver impiegato tre buttafuori senza che gli stessi fossero iscritti negli elenchi istituiti dalle prefetture. Non solo. Lo stesso è stato anche multato (1.032,00 di sanzione amministrativa) e gli viene contestato l’impiego di lavoratori in nero. Nella discoteca, infatti, lavoravano senza contributi e assicurazione non solo i tre buttafuori ma anche baristi e tecnici.

L’operazione rientra nell’ambito dei controlli che avevano già portato alla denuncia – nei primi giorni di agosto – di 8 persone, di cui due titolari di locali pubblici, per disturbo del riposo nel centro storico di Isernia.