Bambini e terremoto: attività ludiche, racconti e fiabe per superare il trauma

Si chiama ‘Prendiamoci per mano’ ed è un progetto destinato ai bambini di Montecilfone che, da quasi venti giorni, stanno vivendo nelle pareti di plastica delle tende disposte dalla Protezione Civile. Un’iniziativa nata dalla sinergia dell’ambito territoriale sociale di Termoli, assieme al sindaco del Comune di Montecilfone Franco Pallotta ed in stretta collaborazione con l’associazione Sipem Sos Molise e con i professionisti della Cooperativa Sirio.

Le attività sono destinate ai bambini in età scolare e perseguono l’obiettivo di dar voce agli stati d’animo generati dopo l’evento sismico, elaborandoli attraverso dei laboratori ludici ricreativi ed attività psico educative grazie all’ausilio di racconti, fiabe e video. Proprio come nelle favole in cui “vissero tutti felici e contenti”, il malessere viene analizzato, processato e superato al fine di poter immaginare un futuro migliore e rendere il terremoto solo un lontano ricordo.

L’ottimismo dei bambini di fronte alle difficoltà ed agli eventi incontrollabili saranno alla base del percorso che verrà avviato dagli psicologici, per dar voce agli stati d’animo in un’ottica di sostegno e recupero dallo shock post traumatico. L’obiettivo generale è offrire al bambino strumenti con i quali rileggere in maniera guidata quanto accaduto, attraverso attività psicoeducative e momenti aggregativi in uno spazio pensato e dedicato a loro, grazie alla tecnica del brainstorming che permette di avviare una discussione ed una riflessione attiva degli eventi vissuti.

I laboratori saranno condotti da Michela Marinella e Perrotta Ilaria dell’equipe multidisciplinare dell’Ats di Termoli, da Federica Buri Presidente della società Sipem Sos Molise e dagli esperti della cooperativa Sirio di Termoli, all’interno dell’edificio della scuola primaria di Montecilfone. Gli appuntamenti si svolgeranno giovedì 30 agosto, giovedì 6 settembre e mercoledì 12 settembre negli orari 10-12.