Per onorare la memoria del maestro “Giuseppe Ragni”, l’Avis di Termoli ha organizzzato il concerto di musica lirica andato in scena nella serata di martedì 31 luglio alla Scalinata del Folklore. Un trionfo grazie alla grande interpretazione del Nessun Dorma grazie alla spettacolare’orchestra sinfonica russa di Udmurtia e i due ospiti, il tenore Francesco Fortes ed il soprano Valentina Iannone magistralmente diretti dal maestro Leonardo Quadrini coadiuvati dal bravissimo presentatore Tonino Bernardelli. Gli artisti hanno incanto la platea della Scalinata. Anche attraverso la musica, l’Avis cittadina ha potuto riaffermare il grande e nobile messaggio della solidarietà del dono che ha toccato profondamente i cuori dei presenti testimoniando il grande amore dei donatori per la vita altrui.