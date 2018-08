Grande pubblico per la serata organizzata ieri, sabato 11 agosto, dalla sezione termolese dell’Avis. Alla Scalinata del Folklore, che ha fatto da cornice al concerto live, gli Acid Lake si sono esibiti con uno spettacolo che ha richiamato un pubblico numeroso per sostenere la donazione del sangue. Attraverso numerose iniziative anche di stampo culturale, l’associazione presieduta da Mario Ianieri continua a portare avanti il tema delle donazioni ottenendo sempre grande partecipazione e un’ottima risposta dai termolesi e non solo.

“La solidarietà passa anche attraverso la musica utile a sensibilizzare anche i più giovani – spiega il presidente – Un grazie di cuore al Sae 112 ed al gruppo Cvp di Campomarino per il servizio assistenza e per la sicurezza ed all’architetto Pezzoli. Ottime professionalità al servizio della comunità”, ha concluso Mario Ianieri.