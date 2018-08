Auto resta in panne in via Mazzini, strada bloccata. Poi l’arrivo del carro attrezzi

Un problema al cambio e l’auto rimasta ferma proprio al centro di via Mazzini, di fronte alla farmacia Cipolla. Per evitare problemi alla circolazione in una delle strade più trafficate di Campobasso intorno alle 14 di oggi – 11 agosto – sono intervenuti i Carabinieri che hanno bloccato un tratto della via, precisamente all’altezza della Curia di Campobasso.

L’auto dei militari ha comunque destato la curiosità dei passanti e degli automobilisti, costretti a deviare su via Umberto e a fare un giro più lungo per raggiungere il centro cittadino. Tutto si è risolto nel giro di circa mezz’ora, quando è arrivato il carro attrezzi per rimuovere l’auto rimasta in panne.