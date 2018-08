Auto distrutta dalle fiamme: il guidatore ha fatto appena in tempo a uscire dall’abitacolo

Si è accorto che qualcosa non andava mentre era ancora a bordo della sua auto. Ha fatto appena in tempo ad accostare che dalla Citroen C5 sono partite delle fiamme altissime che in pochi istanti hanno divorato il veicolo.

Paura sulla SS 85 dove poco dopo le 15 e 30 uno spettacolare incendio ha attirato l’attenzione di numerosi guidatori.

Non si conoscono ancora le cause del sinistro ma si sospetta un corto circuito: lui, un rappresentante, si stava dirigendo a Isernia percorrendo la Venafrana. L’auto stava attraversando Pozzilli quando ha preso fuoco causando una colonna di fumo denso e nero e delle fiamme che si sono viste da parecchio lontano.

La circolazione è stata momentaneamente interdetta al traffico per dare modo ai vigili del fuco di domare l’incendio a cui è seguita anche una esplosione del serbatoio e ripulire dal gasolio l’asfalto per evitare altri incidenti.