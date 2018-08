Auto contro moto e macchina ribaltata, doppio incidente con feriti

Doppio incidente nel giro di un’ora a Campomarino anche se a grossa distanza l’uno dall’altro. Feriti in modo serio due giovani che sono stati trasportati al San Timoteo di Termoli.

Il primo incidente è avvenuto a Campomarino lido attorno alle 17,45 di oggi, domenica 5 agosto. Un’auto si è scontrata con una moto per cause da accertare. Le conseguenze peggiori sono state riportate da un giovane che era in sella alla due ruote. Il ragazzo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasferito al San Timoteo con un politrauma ma le sue condizioni non preoccupano.

L’altro incidente è avvenuto un’ora dopo, alle 18,45 circa, a Nuova Cliternia. In questo caso una vettura è uscita fuori strada e si è ribaltata. La persona a bordo è uscita miracolata dall’impatto. Il giovane al volante ha riportato diverse ferite ed è stato necessario il trasferimento al San Timoteo per un politrauma. I medici dell’ospedale termolese lo hanno sottoposto ai necessari accertamenti per escludere complicazioni.