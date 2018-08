Annunciato dagli esperti meteo con largo anticipo, nella tarda mattinata di oggi è arrivato. Il maltempo che ha già spezzato l’estate nel nord Italia si è spostato verso sud intrappolando il Molise in una morsa di vento, pioggia battente e soprattutto una tempesta di fulmini.

I bagnanti che questa mattina, 14 agosto, hanno affollato le spiagge molisane, mai tanto piene come in questa settimana dell’anno, sono stati letteralmente messi in fuga dalla sorpresa del vento che si è alzato improvvisamente, facendo volare anche qualche ombrellone.

Le immagini e il filmato si riferiscono al lido Calypso di Petacciato marina, dove in questi giorni si registra il tutto esaurito e non solo per la presenza di locali e molisani. Tantissimi anche i turisti e gli oriundi che sono tornati per le ferie.

Fuggi fuggi dalla spiaggia sotto un cielo sempre più grigio. La pioggia annunciata dagli esperti meteo è arrivata puntuale nel pomeriggio. Dovrebbe protrarsi fino a domani. Insomma Ferragosto rovinato. In bilico anche una serie di iniziative programmate per la festa dell’estate, a cominciare dall’incendio del castello di Termoli.