Sta per aprirsi la stagione della caccia.

Nella giornata odierna di mercoledì 22 agosto, la Giunta regionale del Molise ha approvato il calendario venatorio 2018/2019, che contiene tutte le notizie inerenti le aperture e chiusure a seconda delle diverse specie animali.

L’Assessorato all’Agricoltura, guidato da Nicola Cavaliere, informa a riguardo che “la preapertura è stata fissata al 1 settembre e da domani – 23 agosto – per la consegna dei tesserini saranno a disposizione i dipendenti delle varie strutture dell’assessorato regionale all’Agricoltura: a Campobasso (via G. Vico, 4), Isernia (via G. Berta, 1), Termoli (via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8) e Montenero di Bisaccia (via Madonna di Bisaccia, 4)”.