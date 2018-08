Applausi per concerto Sotto le Stelle. “Spettacolo di elevato profilo culturale”

Non ha tradito le aspettative il concerto di musica lirica in memoria di Felice Acquaviva a Portocannone. Applausi a scena aperta, ieri sera, da parte del numeroso pubblico per le interpretazioni del soprano Daniela Stigliano accompagnata al pianoforte dal maestro Luigi Ripamonti.

Giunto alla sua tredicesima edizione, il concerto in onore di Felice Acquaviva, che era originario di Portocannone, quest’anno si è svolto nell’anfiteatro delle scuole medie in via Francesco Jovine e non nella tradizionale location del piazzale antistante la chiesa del Carmine.

Interpretazioni magistrali con un ampio repertorio offerto da due professionisti molto apprezzati a livello nazionale che hanno ricevuto il plauso dell’amministrazione e dei cittadini in una piazza gremita e affascinata. “Noi tutti siamo rimasti affascinati dall’eleganza e dalla leggerezza delle movenze della Stigliano che facevano da contraltare alla potenza, all’estensione, al timbro e all’intonazione della voce. – commenta Cristina Acciaro, assessore comunale alla cultura – E dalla bravura del maestro Ripamonti che è riuscito, attraverso le note, a creare un alone di magia all’interno dell’anfiteatro”. Infine la Acciaro rimarca come “la famiglia Acquaviva ogni anno regala uno spettacolo di elevato profilo culturale. Una grande dimostrazione di attaccamento alle proprie origini” .