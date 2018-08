Apertura stagione a rischio, dal Molise sostegno per i cacciatori abruzzesi

Cacciatori dell’Abruzzo sul piede di guerra e colleghi molisani pronti a sostenerli. Domenica 6 settembre dalle 10 i cacciatori protesteranno a Pescara con un corteo che partirà dalla stazione e si dirigerà verso Piazza Salotto. La manifestazione è stata organizzata dal Cst regionale abruzzese e in particolare dal presidente e responsabile Nicola Molino che estende l’invito a tutti gli appassionati cacciatori anche del Molise.

La protesta deriva dalla volontà della Regione Abruzzo di non concedere l’apertura della caccia per domenica 16 settembre come previsto da legge regionale ma di prorogare la chiusura fino al primo ottobre. Una decisione che sarebbe scaturita dalle pressioni del WWF e che viene fortemente contestata dai cacciatori.

In particolare è l’assenza di dati certi dei censimenti sugli animali e la mancata approvazione del piano faunistico a mettere a rischio l’apertura della caccia per il 16 settembre in Abruzzo. In Molise viceversa per la caccia alla tortora è stato autorizzato l’avvio della stagione faunistica già dal primo settembre.