Annaelsa Tartaglione, a chi mostra la foto in bikini sul cellulare?

Lo sfondo del cellulare mostra un corpo femminile in bikini, di chi sarà? Siamo tra i banchi della Camera dei deputati e gli onorevoli, dopo aver votato la legge sul lavoro, si stanno congedando per le meritate ferie. Tra di loro Annaelsa Tartaglione, astro nascente di Forza Italia, e giovane deputata molisana.

Umberto Pizzi, storico paparazzo dei palazzi romani, quasi per caso, con il suo obiettivo inquadra la deputata forzista, nonché coordinatrice regionale di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione. Pizzi scatta un paio di foto dove, oltre all’eleganza nel vestire, un capo d’abbigliamento bianco intervallato con disegni astratti verdi, e la bellezza della quale è portatrice, Pizzi nota un dettaglio molto hot. Sul display del cellulare della deputata è in bella mostra un corpo femminile in bikini. Di chi sarà? Osservando la parlamentare qualche indizio viene emerge. È il suo? Ma soprattutto a chi lo mostra?

Pizzi si è occupato del “dettaglio hot” sulle pagine del Fatto Quotidiano e in una didascalia così scrive: “Pensavamo fosse difficile, nelle istituzioni, andare oltre le forme statuarie della Minetti: ecco invece Annaelsa Tartaglione, miss Molise”.