Ancora scosse, gente in strada dopo sisma di magnitudo 3.3

Si sono catapultate fuori dalle rispettive abitazioni le persone residenti nei comuni di Guglionesi, Montecilfone, Palata e Larino che alle 17.54 di oggi 25 agosto hanno avvertito nitidamente la scossa di magnitudo 3.3 secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che indica Guglionesi come epicentro. Una scossa seguita poi da altri movimenti sismici che si sono attestati sotto la magnitudo massima di 2.

La paura è grande nel cratere sismico per uno sciame che a parte alcune pause che durano anche ore, come quella di oggi che ha preceduto la nuova allerta, sembra non accennare a fermarsi. Un dato questo, in linea con molti altri terremoti ma che comprensibilmente in un luogo dove si sta vivendo uno stato di precarietà e terrore non costituisce di sicuro un elemento rassicurante per la popolazione.

Centinaia dunque le persone che si sono riversate fuori e che stanno trascorrendo il tardo pomeriggio in luoghi aperti. La scossa è stata avvertita anche nella tendopoli di Guglionesi, sebbene qui sia stata accompagnata da uno stato d’animo meno angosciante.

Intanto anche oggi stanno andando avanti le verifiche delle squadre dei Vigili del fuoco, che ieri si sono date il cambio dopo una settimana di intensa attività. Gli operatori del 115 hanno preso visione di decine di appartamenti e stabili che erano stati segnalati dalla popolazione e in alcuni casi hanno riscontrato alcune criticità. Ma il bilancio complessivo non sembrerebbe essere troppo grave, almeno secondo le relazioni che i vigili del fuoco sfilano ogni volta che terminano un sopralluogo.