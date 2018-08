Dopo una notte trascorsa fuori casa, nelle scuole antisismiche o nei campi sportivi attrezzati con le tende dalla Protezione civile, il risveglio nell’epicentro del terremoto che ha scosso il Molise nella serata del 16 agosto è caotico.

Centinaia di richieste di aiuto sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco per verifiche su case ed edifici pubblici lesionati dalle due scosse più forti, quella delle 20 e 19 di magnitudo 5.1 e quella delle 22 e 22 di 4.5. La situazione peggiore nell’epicentro, Montecilfone, dove anche a causa del fango i collegamenti sono difficili. Paura anche a Guglionesi, Termoli, insomma in tutto il Basso Molise passando per il capoluogo e la provincia di Isernia. Migliaia di persone non hanno fatto ritorno a casa terrorizzate da nuove scosse che, sebbene più lievi, sono proseguite per tutta la notte. Ci sono centinaia di sfollati.

Ma il vero osservato speciale – anche e soprattutto dopo i fatti di Genova – è il viadotto del Liscione: il tavolo tecnico riunito in Prefettura ha chiuso il ponte sulla Bifernina obbligando a un giro alternativo gli automobilisti che con stupore hanno percorso la statale nonostante delle enormi e ben visibili crepe sull’asfalto. Segno, forse, di un cedimento strutturale in atto sulla principale arteria di collegamento della regione.

Da ore ormai i tecnici dell’Anas, quelli regionali e i vigili del fuoco (con un mezzo nautico) sono sul posto per esaminare la tenuta dei piloni del viadotto.

TOMA: “IL VIADOTTO LISCIONE RIAPRIRA’ TRA DUE GIORNI”

La strada è sbarrata per chi arriva da Campobasso o viceversa da Termoli: bisogna fare il giro nelle zone interne, come indicato dai cartelli posizionati dall’Anas, i cui tecnici stanno continuando minuziose verifiche sui pilastri del viadotto sul Liscione chiuso. Vengono ispezionati dal basso, con i gommoni. Invece sul ponte vengono verificate eventuali anomalie altimetriche con strumenti ad alta precisione.

La Bifernina, dunque, è ‘spezzata’. Il tratto interrotto per le verifiche in corso è quello compreso tra il chilometro 47 e il chilometro 63: una chiusura temporanea che devia il traffico sulla vecchia statale 87 passando per il bivio di Casacalenda e quello di Larino 3. Per capire in che condizioni si trova la Bifernina alle 15 di oggi, 17 agosto, il governatore Donato Toma avrà un briefing con l’Anas. Tuttavia, intorno alle 14, in diretta tv su Teleregione annuncia che dalle prime verifiche sui piloni la situazione non sembra così grave: “Tra due giorni il viadotto riaprirà”, dice il presidente. Poco dopo lo conferma anche l’assessore regionale alle Infrastrutture Vincenzo Niro. “Dopo il sopralluogo visivo, dal quale non sono emersi particolari segni di criticità, ma dopo quello che è successo a Genova vogliamo essere ancora più sicuri. Arriverà un mezzo dalla Regione Campania per approfondire lo stato in cui si trovano le campate. Inoltre, i tecnici Anas stanno pensando di inserire un sistema di telecontrollo in tempo reale”.

Con il viadotto chiuso il traffico della SS 647 è stato riversato sulla statale 87, in pratica il ‘vecchio’ collegamento dal capoluogo molisano alla costa. Nonostante sia un’arteria fondamentale perchè alternativa alla Bifernina, è in condizioni critiche: tra il km 192 e 194, precisamente in località Creta Rossa di Larino c’è una frana pericolosissima.

“Gli eventi sismici delle ultime ore – hanno rimarcato i sindaci dei due comuni Giuseppe Puchetti (Larino) e Michele Giambarba (Casacalenda) assieme al consigliere regionale Nicola Romagnuolo – hanno riportato in primo piano la necessità di un piano straordinario per la viabilità del territorio per consentire collegamenti più agevoli e valide alternative in caso di emergenze”.

Il progetto atteso da tempo è l’ammodernamento di un tratto della statale 87 (secondo lotto dalla zona di Casacalenda fino a Larino). “Le vicende di questi giorni evidenziano i disagi e le problematiche di una strada che, di fatto, andrebbe migliorata così come è avvenuto in direzione Campobasso con innumerevoli benefici. Un intervento che andrebbe a rappresentare, dunque, anche una valida e comoda alternativa alla Bifernina. Il progetto esiste, l’opera va finanziata al più presto per dare una risposta concreta all’intero territorio”.

Dopo il terremoto sono a forte rischio pure i collegamenti con l’Abruzzo: è stato chiuso in via precauzionale, lungo la provinciale 111, il ponte sul fiume Sangro che collega Lanciano (Chieti) alla Val di Sangro e ad Atessa (Chieti). Controlli tecnici sono in atto per verificarne le condizioni e il traffico è stato deviato sulla vicina strada Pedemontana.

MONTECILFONE, EPICENTRO IN CRISI: INAGIBILI LA CHIESA E IL MINIMARKET

E’ il comune di Montecilfone quello in cui si registrano le criticità maggiori: tutta la popolazione ha dormito fuori casa avvertendo distintamente ogni minima scossa nell’epicentro dello sciame in corso. Il fango del fiume Sinarca che aveva invaso la strada di collegamento e altri comuni della zona come Guglionesi rendono ancora più complicate le operazioni di soccorso agli sfollati.

Le richieste di verifica su abitazioni danneggiate sono un centinaio per una popolazione di circa 1350 persone: chi potrà rientrare in casa lo farà presto ma non prima di aver fatto ispezionare crepe grandi o piccole che potrebbero essere segno di un problema più importante tale da rendere necessaria la dichiarazione di inagibilità da parte dei tecnici. Un negozio di alimentari è stato già chiuso,è inagibile la chiesa madre. I sopralluoghi sono in corso anche al serbatoio del paese. Secondo il capo dei pompieri la struttura è agibile ma la portata va dimezzata e i suoi pilastri incamiciati così da rafforzarne la sicurezza.

Transennata anche la chiesa: le lancette dell’orologio si sono fermate sulle 22 e 22, l’ora della seconda, terrificante, scossa. E crepe anche lungo i muri e pavimento alzato nell’ambulatorio medico di Maria Concetta Ionata. Si tratta dell’unico medico di base del paese. Qui le parole del sindaco Franco Pallotta.

GUGLIONESI: MAGISTRALE CHIUSO. 500 RICHIESTE DI VERIFICHE

E’ considerato l’altro epicentro del terremoto: qui la popolazione ha dormito in auto, trascorrendo una delle notti più terribili che si possano ricordare, con la paura addosso di nuove scosse. Alcuni anziani e disabili hanno riposato nelle tende portate dalla Protezione Civile dopo la ‘botta’ di magnitudo 5.1 di ieri sera. La tendopoli, allestita dalla Protezione civile e dal gruppo speleologico del posto, è stata montata nel campo sportivo comunale e nel piazzale sotto le case Fiat. Prorità ai più deboli, anziani e disabili: le tende non bastano per tutti. Ne arriveranno altre. Così come si aspetta la cucina da campo. Oggi il pasto è stato preparato dalla mensa scolastica.

E’ operativa già da questa notte la postazione Ucl (Unità di comando locale) in cui i cittadini che hanno esigenze di verifiche o di informazioni possono rivolgersi. Il mezzo mobile dei vigili del fuoco sta raccogliendo le segnalazioni di edifici privati che presentano crepe e lesioni anche a Larino oltre che a Guglionesi. Segnalazioni che sono già centinaio, un numero destinato a crescere ulteriormente.

Intanto il sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti, su sollecito dei risultati delle prime verifiche strutturali, ha deciso di chiudere l’istituto magistrale di via Corsica, che presenta lesioni in ogni aula e dove i danni sembrano seri. Per quanto riguarda le altre scuole si sta valutando che cosa fare, ma al momento l’emergenza principale riguarda la popolazione con abitazioni che presentano danni e che potrebbero essere dichiarate inagibili in base ai primi sopralluoghi. Evacuazioni temporanee sono state già disposte per quegli edifici che presentano dei cedimenti.

C’è una grandissima preoccupazione e ci si sta organizzando anche con l’aiuto della Protezione Civile arrivata dalla Puglia per limitare il più possibile il disagio.

Qui l’intervista all’assessore Giuseppe Aristotile.

All’una del 17 agosto sono 500 le richieste di verifica strutturale è statica per edifici di Guglionesi che presentano crepe e lesioni. Lunghe code di cittadini dalla notte scorsa sono in attesa di presentare la propria domanda per ottenere il sopralluogo dei tecnici nell’ufficio mobile dei Vigili del fuoco, una Unità di Crisi straordinaria che resterà distanza A Guglionesi anche nei prossimi giorni. La maggior parte delle richieste riguarda la presenza di crepe definite dagli inquilini nuove o crepe che si sono allargate con le ultime scosse, ché è urgente stabilire se siano superficiali ed intonaco o se invece siano la conseguenza di un danno strutturale.

PALATA: DANNEGGIATE CASE, MUNICIPIO E CHIESA

Situazione critica a Palata dove la scossa delle 20.19 ha arrecato diversi danni sia alle strutture pubbliche che agli edifici privati.

“La sede municipale – spiega il sindaco Michele Berchicci – è una struttura degli anni ’80 ed è stata lesionata in maniera evidente”. Stesso destino per “il campanile della Chiesa madre – continua il sindaco – mi ha appena informato della situazione il parroco”.

I cittadini hanno trascorso la notte nelle tende messe a disposizione della protezione civile nei tre punti di raccolta. Sette persone, anziani che vivevano da soli e disabili, sono stati portati all’ospedale Vietri di Larino. “Uno è partito proprio pochi minuti addietro”. Dichiara inagibile una casa in campagna: per i residenti è “stata disposta e montata una tenda per sei persone”.

Tanta la gente accorsa in comune, questa mattina, a fare richiesta per una verifica e un sopralluogo presso la propria abitazione. “Insieme ai dipendenti comunali ci sono i ragazzi del servizio civile che stanno dando una grossa mano”. Si attendono anche qui i tecnici regionali per fare dei controlli più accurati a tutti gli edifici.

TANTA PAURA MA DANNI CONTENUTI PER ORA AD ACQUAVIVA COLLECROCE

Tutti i cittadini hanno dormito fuori dalle proprie abitazioni nella scorsa notte. Una notte tranquilla dopo la grande paura. “Abbiamo avuto una grande collaborazione da parte dei cittadini – afferma il sindaco Francesco Trolio – si sono organizzati per trascorrere al meglio la notte”.

Questa mattina sono tutti rientrati in paese e molti anche nelle proprie abitazioni. “Abbiamo ricevuto un paio di segnalazioni che devono essere verificate. – continua il sindaco – Ma in generale non ci sono stati, per ora, danni strutturale. Siamo in stretto contatto con la Prefettura e la centrale operativa della Protezione Civile per ogni evenienza”.

I tecnici del comune, assistiti da alcuni tecnici locali, sono nella sede municipale per ogni eventualità. Si attendono i vigili del fuoco e i tecnici regionali per un ulteriore sopralluogo agli edifici pubblici e privati. “Siamo una comunità con pochi abitanti – conclude Trolio – ma con un territorio esteso. Attendiamo i tecnici regionali per verificare al meglio lo stato delle cose. C’è bisogno di tempo per avere una prima stima esatta della situazione, speriamo di riuscirci per questa sera”.

LA GRANDE PAURA PER LE SCUOLE: PRIME CHIUSURE

In che condizioni si trovano le scuole della zona colpita dal sisma e più in generale quelle della Provincia di Campobasso? Se quelle nuove e appena inaugurate (come a Mafalda) sono da ieri un rifugio per gli sfollati, c’è paura per quelle più vecchie. E l’incubo di un’altra tragedia come quella di San Giuliano non ha mai abbandonato la nostra terra.

Dopo aver sentito i tecnici, che stanno eseguendo verifiche anche su altre infrastrutture, il presidente della Provincia di Campobasso, Antonio Battista, ha formalmente chiesto in via precauzionale e temporanea, ai sindaci di Termoli, Campomarino, Guglionesi, Larino e Montenero di Bisaccia, la chiusura degli istituti scolastici di competenza.

La situazione è seguita con attenzione anche dal Ministero dell’Istruzione. “A seguito del terremoto in Molise – è il messaggio postato su Facebook dal ministro Marco Bussetti e condiviso dal capo dell’Ufficio scolastico regionale Anna Paola Sabatini – ho chiesto all’Ufficio scolastico regionale di attivare un apposito monitoraggio per accertare eventuali danni alle scuole o altre criticità connesse all’avvio del nuovo anno scolastico. Il Miur è pronto a dare tutto il supporto necessario”.

LA BELLA NOTIZIA

Mezzo Molise è sprofondato di nuovo in un incubo: c’è chi ha perso la casa, se potrà tornarvi. Ma per loro oggi è un giorno di festa: Carlo Di Lisio e Raffaella Travisano hanno raggiunto un traguardo importante, 50 anni di matrimonio. Innamorati come dal primo giorno, la coppia di Montecilfone festeggerà con il classico pranzo. “E stanotte dormiremo nella nostra abitazione”, dicono ai giornalisti. Insomma, la vita va avanti.