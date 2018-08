Venerdì 10 agosto si terrà lungo le vie di Corso Nazionale e del Borgo Antico di Termoli una serata dedicata agli artisti di strada. Anche il circolo fotografico ‘FramMenti’ sarà presente con un’esposizione di fotografie di alcuni membri collocate lungo la via Federico II di Svevia.

Il circolo FramMenti, fondato pochi mesi fa, avrà l’occasione per mettersi ulteriormente in mostra di fronte a un pubblico auspicabilmente numeroso. Nato con l’intento di riunire gli appassionati di fotografia, annovera già un gruppo nutrito di membri. Il gruppo è eterogeneo in ogni suo aspetto: si va dai neofiti ai più esperti, dagli amanti della paesaggistica e dello Still-life a quelli della ritrattistica. Si scatta con le compatte fino alle reflex professionali di fascia alta. Ognuno mette a disposizione le proprie competenze e conoscenze senza precludersi l’opportunità di apprendere nuove tecniche di scatto, di composizione e di sviluppo in post-produzione. La voglia di insegnare si amalgama alla perfezione con quella di apprendere. Se il circolo era nato con lo scopo di far sentire tutti i membri parte integrante di una grande famiglia l’obiettivo è stato già raggiunto. E il numero dei membri continua a crescere grazie alle iniziative promosse dalla presidentessa Annalisa Principi e degli altri soci.

Nella mostra esporranno i propri scatti i membri Annalisa Principi, Stefano Lanzone, Nicola Berardini, Annamaria Flocco, Liberato Russo, Maurizio Perrotta, Michele Ciaramella, Nicola Cappella, Pino Perrotta, Sandra Scarmignan, Francesco Sciarretta, Basso Fiorilli, Basso di Campli e Massimiliano Catania.

Ognuno cercherà di raccontare se stesso ed esprimere la propria creatività cercando di descriversi attraverso i propri scatti. Il genere più diffuso sarà la paesaggistica, da sempre amatissima dai fotografi, un’autentica croce e delizia per chi si cimenta in questo tipo di scatto. Saper scegliere la composizione giusta, l’ora migliore per scattare evitando foto bruciate dal sole o al contrario eccessivamente buie, equilibrare la messa a fuoco e individuare il paesaggio più suggestivo non sono imprese da poco. Ma molti soci del circolo come Pino Perrotta e Sandra Scarmignan, beneficiando degli anni di esperienza accumulati e delle proprie innate creatività, sapranno incantare tutti i presenti. Paesaggistica dunque ma non solo. Ci sarà modo di ammirare splendide foto ritrattistiche realizzate da Liberato Russo e da Basso Fiorilli, due membri talentuosi specializzati in questo complicato genere di fotografia. Completeranno l’esposizione alcuni scatti in “drammatic black and white” ovvero una suggestiva tecnica di foto in bianco e nero, e altri scatti di paesaggi, scorci di borgo vecchio e lunghe esposizioni con l’affascinante ma difficilmente addomesticabile effetto setoso dell’acqua.

Ce n’è per tutti i gusti, gli amanti delle belle arti potranno ammirare bellissime fotografie e intrattenersi in piacevoli conversazioni con gli autori delle stesse. Perché il Circolo è una bella famiglia che non vuole assolutamente fermarsi né smettere di crescere. Chissà che al termine della serata la famiglia non possa crescere.

Appuntamento dunque sulla via Federico II di Svevia venerdì 10 agosto dalle 20 alle 23 circa.