Allegria da mattina a sera, il torneo di Acqua Volley diverte i giovani

Un’intera giornata di allegria e divertimento. La seconda edizione dell’Acqua Volley è stata un successo che ha visto partecipare tanti giovani di Petacciato e pure qualcuno da fuori. E proprio da altri paesi limitrofi arrivano i ragazzi della squadra Schifo Volley che ieri 4 agosto hanno vinto il torneo di pallavolo giocato su un campo bagnato d’acqua fino alle caviglie dei giocatori.

Un modo originale per rendere speciali e divertenti le partite, fra schiacciate e scivoloni, spruzzi d’acqua e alzate a rete, compresa una piccola gara alla compagine capace di conquistare più mi piace per la propria foto su Facebook. Fin dalla mattina 16 squadre si sono affrontate in partite rapide e belle da vedere, fra musica, panini, arrosticini e birra grazie all’ottima organizzazione del gruppo Calciotto Petacciato.

Al termine della giornata che si è svolto in questa occasione alla pista di pattinaggio di via del Progresso, le premiazioni e i ringraziamenti da parte degli organizzatori “all’amministrazione comunale per tutta la disponibilità dimostrata in merito alle richieste inoltrate, ma anche tutti gli sponsor, gli amici, i sostenitori, i simpatizzanti e la Pro Loco Petacciato che hanno partecipato e collaborato per la realizzazione del torneo”.