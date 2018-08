Al via il Jazz festival: i Tortured Soul promettono di far ballare la piazza

Un inizio scoppiettante per l’edizione 2018 del Termoli Jazz Festival, al via stasera 29 agosto.

Un concerto d’eccezione quello d’apertura. Sul palco ci saranno infatti i Tortured Soul che, direttamente dagli Stati Uniti, saranno a Termoli in occasione di un breve tour italiano.

La band è caratterizzata da una grande eterogeneità dei componenti e produce un travolgente mix di soulful, house e dance. Il gruppo è formato da John-Christian Urich (voce e batteria), Jordan Scannella (basso) e Isamu Mcgregor (tastiere).

“Il trio di Brooklyn, con i suoi virtuosismi da musicisti navigati, è influenzato ed ispirato da mostri sacri come Prince, Heatwave and Kool & The Gang. I membri dei Tortured Soul sono tre musicisti con una storia distinta e separata, uniti da una groove-centrica visione del ritmo e capitanati dal front man, autore, cantante, batterista John-Christian Urich, che con una straordinaria maestria canta e picchia duro sui fusti con uno stile inimitabile. Assistere ad un loro concerto è come ritornare alle radici dell’house music, con reminiscenze dell’acid jazz in chiave funk alla

Jamiroquai, ed il tocco fresco e contemporaneo di protagonisti della scena house come Joey Negro, Kenny Dope, Soul Clap e Jamie Jones”, si legge nella nota del Comune di Termoli, organizzatore della kermesse.

Il concerto avrà inizio alle 22 ma prima e dopo ci sarà il DJset che accompagnerà tutti i cinque concerti del Termoli Jazz Festival, sempre in piazza Duomo a Termoli. Si inizierà dalle 21 alle 21,45 e si proseguirà dopo il concerto e fino all’una.

Nella serata di apertura del 29 agosto il pre e post serata è affidato alla selezione musicale del noto dj Mark di Meo.