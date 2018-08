Al Cannarsa il Città di Termoli contro il Foggia Primavera

Il Città di Termoli scende in campo domani, giovedì 30 agosto, per l’amichevole contro il Foggia Primavera. Allo stadio Cannarsa della città adriatica le due formazioni si affronteranno alle 15 con una gara aperta al pubblico al costo di 5 euro a persona.

Sarà un’occasione privilegiata per la formazione di Giuseppe Capaccione dopo il debutto con vittoria domenica 26 agosto in trasferta sul campo del Trivento per 1-0. Decisivo un gol di Cirigliano che ha permesso ai ragazzi di Mister Capaccione di portare a casa tre punti nel primo turno del girone B della Coppa Italia Molise.

L’undici adriatico avrà a disposizione i calciatori tesserati nelle scorse ore: Mallardo, Cirigliano, Capozzi, Gagliano, De rosa, D’Ausilio, Camporesco, Baldassarre, Faye, Budano e Quaranta.