“Aiuto, venite subito. Hanno rapito mio figlio“. Più o meno questa la telefonata arrivata al 113 nel pomeriggio di oggi, 10 agosto. Una madre disperata chiedeva l’intervento della Polizia al Terminal degli autobus di Campobasso: non trovava più il figlio. La donna aveva provato prima a cercarlo da sola, guardando tra la folla. Poi sempre più preoccupata e agitata aveva chiesto aiuto a coloro che in quel momento erano nella stazione in attesa del pullman. “Non trovo più il mio bambino, lo avete visto?”.

Del piccolo però nessuna traccia, sembrava che fosse ‘sparito’. Lo avevano portato via due donne nigeriane, che avrebbero approfittato della distrazione della mamma e della confusione che c’era in quel momento sottraendole il bambino.

Sul posto è arrivata nel giro di pochi minuti la Squadra Volanti che ha rintracciato il bambino e portato in Questura le due straniere. Nei loro confronti è scattata la denuncia: dovranno rispondere di violenza privata.

Per la donna e il figlio, che si sono riabbracciati poco dopo, l’incubo si è concluso nel giro di poco tempo. Invece non è chiaro perchè le due nigeriano abbiano compiuto il gesto: gli investigatori stanno ricostruendo l’episodio e avrebbero ascoltato la madre e alcuni testimoni.

L’episodio ha confermato ancora una volta la scarsa sicurezza del Terminal, un’area abbandonata, sporca, poco illuminata e senza un presidio di polizia. Insomma, una zona pericolosa soprattutto in certe ore della giornata e di notte, quando si trasforma in una sorta di ‘terra di nessuno’ dove non è difficile fare incontri poco piacevoli.