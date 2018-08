Agosto ‘innevato’: grandinata record imbianca il pianoro di Campitello Matese

Una grandinata record quella di ieri, domenica 19 agosto, ha reso il pianoro di Campitello Matese imbiancato e suggestivo come fossimo a dicembre.

Una veduta che ha lasciato a bocca aperta i visitatori della montagna che si sono riparati in macchina per sfuggire alla pioggia di ghiaccio che ha lasciato segni visibili del suo passaggio immortalati dai turisti come Nicola Simonetti che ha pubblicato questa immagine della strada coperta dai chicchi di grandine.