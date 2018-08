Ha patteggiato la pena, è stato condannato a 8 mesi ed è tornato libero questa mattina, dopo il processo per direttissima. Si tratta del termolese che ieri sera 17 agosto in via Gabriele Pepe a Termoli si è reso responsabile di un episodio sfociato in un arresto.

Stava guidando in stato di ebrezza quando ha tamponato il veicolo che lo precedeva ma invece di riconoscere la sua responsabilità è sceso dal mezzo e ha aggredito una famiglia di turisti inglesi.

Per calmarlo è stato necessario l’intervento della Polizia di Stato e dei Vigili Urbani, che davanti ad un comportamento di ribellione e aggressione fisica lo hanno arrestato e trasferito in carcere.

Questa mattina il giudizio per direttissima con le accuse di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Una condotta pesante per la quale l’avvocato difensore Pino Sciarretta ha chiesto e ottenuto il patteggiamento. 8 mesi la condanna, con la remissione in libertà.