Lo hanno lasciato a terra dopo averlo accoltellato i due ragazzi di 24 e 25 anni di Riccia arrestati con la pesante accusa di tentato omicidio in concorso.

Il fatto che ha scosso l’intera comunità del Fortore si è verificato nella notte tra sabato 4 e domenica 5 agosto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Campobasso tutto sarebbe partito da una discussione: i due giovani, al termine di un violento battibecco con la vittima, 37 anni di Riccia anche lui, lo avrebbero prima bloccato con la forza e poi aggredito. Le botte, i calci e gli spintoni, però, non hanno fermato la furia dei più giovani fino a quando, uno dei due, gli ha sferrato due coltellate all’altezza del fegato e della colonna vertebrale.

Presumibilmente spaventati e scossi alla vista del sangue hanno preferito allontanarsi anziché chiamare aiuto. Per fortuna poco dopo alcuni passanti hanno sentito le urla del 37enne che è stato accomapagnato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso e da lì trasferito nel reparto di Chirurgia dove è stato sottoposto alle cure mediche.

Oltre ai sanitari sul luogo dell’aggressione si sono precipitati anche i militari di Gambatesa, Riccia e Sant’Elia a Pianisi che hanno ascoltato il racconto della vittima e rintracciato poco dopo i suoi aggressori che si trovavano uno in casa della nonna e l’altro al poliambulatorio di Riccia.

Durante la colluttazione, infatti, anche lui si era ferito a una mano. Non prima, però, di essersi entrambi recati nelle loro abitazioni per togliersi di dosso i vestiti sporchi di sangue. E soprattutto per sbarazzarsi dell’arma che dopo ore di ricerche è stata ritrovata in un un tombino delle acque piovane.

Il coltello da 17,5 centimetri ancora macchiato di sangue è stato sequestrato.

Durante la perquisizione domiciliare è stata anche rinvenuta una carabina ad aria compressa illegalmente detenuta e anch’essa sottoposta a sequestro per ulteriori verifiche.

Al termine delle attività di rito i due giovani sono stati dichiarati in stato di arresto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa del giudizio di convalida. Dietro le sbarre al momento c’è solo uno dei due ragazzi: l’altro, appresa la notizia dell’arresto, ha accusato un malore ed è stato accompagnato in ospedale dove è piantonato dai militari 24 ore su 24.