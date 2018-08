Da otto anni continua il gemellaggio tra le parrocchie di Campomarino, Casacalenda, Pamplona e Barañai. I ragazzi molisani e quelli spagnoli si sono incontrati la prima volta nel 2010 quando avevano condiviso la stessa fede in preparazione della Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid in programma nel 2011. La scorsa estate i ragazzi bassomolisani sono stati ospiti a Pamplona per alcuni giorni di preghiera, di festa e accoglienza uno dell’altro, mentre quest’anno diversi ragazzi spagnoli sono stati accolti nelle famiglie a Campomarino.

Il programma della loro permanenza sulla costa molisana prevede domani, venerdì 3 agosto, l’annuncio della fede ai ragazzi in spiaggia a Campomarino lido, poi una bella veglia insieme in chiesa. Sabato invece accoglienza a Casacalenda con una una festa insieme alla comunità. Domenica sera si concluderà la settimana di gemellaggio a Campomarino con la messa finale presieduta dal vescovo della diocesi di Termoli – Larino Gianfranco De Luca.