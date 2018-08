Una nuova “batosta” si abbatte sui cittadini termolesi: i parcheggi del porto, quelli davanti al mercato ittico e al monumento alla Gente di Mare sono tornati ad essere ufficialmente gialli, ovvero riservati agli operatori portuali. In occasione della chiusura della banchina per le feste dedicate al santo patrono, dopo gli eventi di musica e di street food, nella giornata di ieri – lunedì 6 agosto – sono state dipinte di nuovo le strisce con il colore giallo, ad indicare che gli stalli sono destinati a chi opera all’interno dell’area portuale.

Proprio quelle strisce fino a qualche giorno fa erano diventate quasi invisibili e per questo utilizzate da tutti, per l’incertezza della loro destinazione. Da ora invece il colore “parla chiaro” e per chi era abituato a parcheggiare l’auto negli stalli davanti al mercato ittico dovrà trovare nuove soluzioni. Ma nella città in cui i parcheggi continuano a scarseggiare, si moltiplicano così le difficoltà e i tanti disagi, soprattutto nel periodo estivo quando la città si popola di turisti e la richiesta di spazi e di stalli utili al posteggio delle auto si sente.

Nell’area davanti al mercato ittico del porto, sono una sessantina i parcheggi pitturati con la vernice gialla che ora spiccano e si notano benissimo anche dall’alto. A poterne usufruire sono gli operatori portuali, gli armatori e chi lascia l’auto per imbarcarsi sui pescherecci, per loro sarà opportuno avere un permesso. Per i residenti al borgo antico invece, ci sono gli stalli sempre di colore giallo posizionati sotto alla scala a chiocciola, mentre per tutti gli altri quelli bianchi e quelli blu a pagamento davanti alla banchina. Chi invece lascerà l’auto dove non dovrebbe e senza permesso, rischierà una multa di 41 euro.