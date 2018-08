Il capo della Protezione civile torna in Molise: visita nell’epicentro del terremoto

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, torna in Molise.

Il numero uno del Dipartimento, giunto a Campobasso due giorni fa per partecipare al tavolo tecnico della Prefettura, sta seguendo lo sciame sismico con attenzione.

E’ atteso alle 9.30 a Guglionesi, il paese dell’epicentro più popoloso. Borrelli giungerà in elicottero per incontrare i sindaci del cratere sismico e visitare la tendopoli e il palazzo a rischio crollo che ha obbligato il primo cittadino, Mario Bellotti, a firmare una ordinanza di sgombero per i residenti delle case che si trovano in via Martiri d’Ungheria e nei dintorni della stessa.

Alle 10 e 30 Borrelli sarà a Montecilfone dove arriverà in auto da Guglionesi: anche qui visiterà il campo di accoglienza degli sfollati. Un’ora più tardi circa sarà a Palata dove resterà fino alle 12 e 30 quando tornerà al campo sportivo di Guglionesi per poi decollare in direzione Roma alle 13.