Racconti: “Via Vincenzo Cuoco” di Alessio Pollutri

“Via Vincenzo Cuoco” di Alessio Pollutri

Da lunedì 30 luglio a giovedì 6 settembre sarà on-line una raccolta di brevi racconti sull’estate termolese, la più bella di tutte le estati. I testi sono ispirati all’infanzia dell’autore e sono estratti da una raccolta più ampia, in fase di lavorazione. Ogni episodio sarà il ritratto naïf di uno dei protagonisti e verrà raccontato a pennellate, ricordi sciolti e soggettivi sopravvissuti al vaglio del tempo. L’obiettivo è quello di esplorare nuovi mezzi di comunicazione e nuovi stili di narrazione per rincorrere lettori frettolosi che in questo caso potranno concedersi due minuti di lettura direttamente dal cellulare e riscoprire (speriamo) il piacere della parole.

1. INTRODUZIONE

Non so se sono i trent’anni o trovarmi a passare l’estate in provincia di Milano ma tutto d’un tratto colgo la fortuna d’essere cresciuto a Termoli, tra il mare e il cortile sotto casa. A quei tempi non avrei mai immaginato che potessero esistere bambini annoiati durante l’estate.

Da diverse notti sogno di tornare lì e seppure diffidi dall’idealizzare, mi coglie un velo di malinconia e all’improvviso mi sembra che il tempo si sia messo a correre veloce. Di giorno scalo la montagna del mio avvenire e di notte rotolo giù, torno a valle e scopro che il tempo è passato sul volto dei miei cari. Ero partito solo per studiare, qualche anno, e all’improvviso sono più di dieci. Faccia a faccia col ragazzo che sta a valle ci osserviamo, cerchiamo ciò che ci accomuna, le differenze, i sogni realizzati e quelli ancora da raggiungere. Sento che è ora di parlargli, di portarlo con me.

In un attimo potrei essere troppo lontano per rincontrarlo. È per questo che voglio parlare della mia infanzia. La più bella di tutte le infanzie.

Immaginate una tela azzurra come il mare, che poi in realtà il mare da vicino è trasparente e si vedono banchi di piccoli pesci che si intrecciano ai riflessi del sole e noi rincorrevamo quei pesci con il retino per metterli nel secchiello e sperare che si accoppiassero con i girini… ma di questo parleremo dopo. Per il momento immaginate una tela azzurra e dipingete un quadrato arancione al centro. Quel quadrato sarà il nostro condominio: il condomino La Vela.

Adesso prendete la tela, lanciatela in aria e fatela roteare veloce sempre più veloce affinché si asciughi al sole e l’azzurro si mescoli all’arancio come il mare al cemento, a dividerli sarà solo la discesa di Rio Vivo, una pennellata grigia da tracciare in diagonale, facile da percorrere al mattino e faticosa verso l’una, quando si torna a casa per pranzare e il sole ti schiaccia verso il basso rendendo pesante ogni passo.

In seguito lasciate che la tela atterri fra le mani di dieci bambini e guardateli completare il dipinto, dategli fiducia, non siate troppo protettivi ed evitate consigli grossolani.

Dopo tre mesi andate a recuperare la tela ed esponetela nel museo più importante del mondo. Non dimenticate il titolo, scrivete in grande: Felicità.

2. ADAM

A otto anni l’Estate aveva i baffi. Aveva anche labbroni da nero, denti da cavallo, sopracciglia a scopettone e qualche neo sparso sul viso per essere più chic. L’estate era Adam.

Sua nonna era alta tre piani e stava davanti al condominio La Vela, sulla destra. Da giugno a settembre Adam viveva lì, in cima, dove sul balcone c’erano degli ombrelloni da bar. Dalla mia cameretta vedevo la sua stanza e impaziente aspettavo che la finestra si aprisse e che i più bei mesi dell’anno venissero fuori! Giorno più, giorno meno Adam era sempre puntuale.

Durante l’inverno viveva nella giungla delle case popolari dove neanche la polizia riusciva ad andare. Lì gli adulti si ubriacavano e i piccoli erano lupi mannari da chiudere in gabbia. Diceva che i suoi amici fossero in guerra con gli zingari e che nella loro base avessero delle trappole micidiali per allontanarli. Fu grazie alla sua esperienza che lo nominammo capo-banda, via Vincenzo Cuoco era una zona tranquilla ma Adam era l’uomo giusto per guidare le nostre avventure. Non era come tutti gli altri, lui beveva la Sprite.

Il suo diario segreto si chiamava Lord e io in suo onore chiamai il mio Lord 2, lo ammiravo e avrei copiato qualsiasi cosa facesse, per questa ragione imparai a rubare arachidi al supermercato, staccare stemmi automobilistici dalle auto parcheggiate e fare scritte sui muri con le bombolette. Era il più forte di tutti perché aveva fatto due o tre lezione di Kung-Fu e diede a tutti noi una mossa segreta. A me toccò la stretta dell’Orso, perché ero cicciotto. Per sé tenne il calcio volante del Drago Nascente. Io pensavo che glielo avessero insegnato in palestra invece anni dopo ho scoperto che lo aveva imparato guardando “I cavalieri dello zodiaco”.

Un giorno io dovevo battermi con Ferdinando, un ragazzo più piccolo di Campobasso che non so per quale ragione voleva sempre picchiarmi. Sentii Adam scommettere su di me dicendo agli altri che sicuramente lo avrei schiacciato al suolo. Non so se fu grazie a quelle parole ma così accadde e vinsi una bomboletta verde.

Adam aveva la faccia buona e rideva come Eddie Murphy.

Lui era l’estate e anche un po’ l’infanzia in generale. Faceva parte del gruppo dei più grandi e sapevo che prima o poi avrebbe smesso di giocare con noi. Quando ciò accadde fu brutto ma tutti gli anni passati insieme furono belli.

L’autore: Alessio Pollutri (Termoli 20/10/1986)

Sempre in bilico fra diversi linguaggi espressivi affronta l’urgenza di dover dire la sua per star bene al mondo e godersi un divertente trapassare. Nasce come circense ma del circo a trent’anni gli resta solo la passione per l’impossibile, per la fragilità e per i pagliacci.

Scuola di circo Flic (Torino 2005/07), scuola di circo Balthazar (Montpellier 2007/08), scuola di tip tap Luthier (Barcellona 2016/17), studio del pianoforte classico e moderno con Tiziano Albanese (Scuola di Musica Atena, Termoli), diploma di solfeggio e teoria musicale al conservatorio L.Perosi (Campobasso 2004). Co-creatore della compagnia Madame Rebiné (dal 2011) con cui ha realizzato lo spettacolo La riscossa del clown (2014) e Un eroe sul sofà (2016). Nel 2014 ha pubblicato il romanzo Come un colibrì con Edizioni Il Ciliegio e nel 2018 ha unito la passione per il teatro, la musica e la scrittura nello spettacolo di teatro-canzone Alla Frutta.