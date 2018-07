Violano i domiciliari, due fratelli termolesi trasferiti in carcere a Larino

Due fratelli termolesi, G.V. di 40 anni e P. V. di 41 sono stati trasferiti nel carcere di Larino dopo aver violato gli arresti domiciliari. I due fratelli stavano scontando in casa le condanne per altri reati, ma gli agenti del commissariato di via Cina di Termoli hanno scoperto che durante la permanenza in casa incontravano altre persone con precedenti penali e li ospitavano nell’abitazione. Grazie all’attività di controllo giornaliera, gli agenti hanno avviato una indagine con cui sono emerse le gravi inosservanze dei due fratelli.

Ieri mattina, lunedì 23 luglio, il provvedimento con cui si stabiliva il trasferimento nel penitenziario di Larino è stato notificato ai due fratelli termolesi che sono stati poi condotti nel carcere di monte Arcano dopo gli adempimenti di rito.