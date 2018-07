Va a trovare la nonna ed esce fuori strada con l’auto, 27enne in prognosi riservata

Un tranquillo pomeriggio d’estate e la voglia di fare visita alla cara nonna che forse non vedeva da un po’. Ma a casa dell’anziana parente il ragazzo di 27 anni non è riuscito ad arrivare: M.D.C. è uscito fuori strada in contrada Rio secco, a Riccia, intorno alle 16.25 di oggi, 29 luglio. Il giovane è stato soccorso dopo qualche minuto da un’ambulanza inviata dal 118 e dai vigili del fuoco di Campobasso.

Il personale sanitario, resosi conto della grave situazione, ha immediatamente trasportato il 27enne all’ospedale Cardarelli di Campobasso in codice 3, quello più grave, a causa di un politrauma. Non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici del nosocomio del capoluogo hanno preferito non sciogliere la prognosi in attesa di un miglioramento del quadro clinico.

In contrada Rio secco sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione per ricostruire la dinamica dell’incidente: non è escluso che il ragazzo sia uscito fuori strada con la sua macchina a causa di una distrazione o di un malore.

La notizia si è diffusa nel giro di poco tempo pure in paese dove in tanti ora pregano e sperano che le condizioni di salute del 27enne migliorino rapidamente.