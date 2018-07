Lo spettacolo in cielo, annunciato da tempo, sta affascinando i molisani, che in queste ore, complice la serata serena, non si fanno sfuggire l’eclissi di luna, iniziata alle 19 e 30 circa. Rosso intenso, è la più lunga eclissi totale di luna del XXI secolo. Tutti col naso in su e smartphone a portata di mano per immortalare il fenomeno.